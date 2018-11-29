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  4. 29 Kasım 2018 10:19

Fuhuş baskınında ''banyolu'' - ''banyosuz'' tarife rezilliği

Balıkesir'de polis 10 ayrı adrese fuhuş baskını yaptı. Genç kızlara, para karşılığı erkeklerle fuhuş yaptırdığı tespit dilen yaşları 60 ile 80 arasında değişen 4 kişi yakalandı. Zanlıların banyolu ve banyosuz şeklinde seçeneklerle kızları erkeklere pazarladığı ortaya çıktı

Fuhuş baskınında ''banyolu'' - ''banyosuz'' tarife rezilliği
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Balıkesir’de gerçekleştirilen fuhuş oeprasyonunda pes dedirten detaylar ortaya çıktı. Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda genç kızları pazarladıkları tespit edilen ve yaşları 80 ile 65 arasında olan 4 kişi ile aracılık eden 6 kişi yakalandı.

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri ve Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, genç kızları pazarladıkları tespit edilen 4 kişi ile aracılık yapan 6 kişi yakalandı. Çok sayıda polis ekibinin gerçekleştirdiği fuhuş baskınında tespit edilen 10 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

"Banyolu ve Banyosuz" şeklinde seçeneklerle ve bu seçeneklere göre değişen ücretler karşılığında genç kızları pazarladıkları tespit edilen M.S. (80), M.A.Y. (72), C.G. (69), A.B. (65) ile aracılık yapan 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet av tüfeği ve bunlara ait 25 adet fişek ve fuhuş suçundan elde edilen 2 bin 100 dolar ile 2 bin 105 Türk Lirası ile cinsel içerikli ilaçlar bulundu. Şahısların sorgusu sürüyor.

İHA

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