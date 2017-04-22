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  1. 22 Nisan 2017 18:18

Fuhuş çetesinin liderleri şaşkına çevirdi

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekiplerince Yahşihan İlçesi’nde kiraladıkları apartman dairesinde fuhuş yapan ve yaptırdıkları tespit edilerek suçüstü yakalanan yabancı uyruklu 4’ü kadın 7 kişiden anne ile 2 oğlu tutuklandı.

Fuhuş çetesinin liderleri şaşkına çevirdi
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Fuhuş baskınına giden polis gösrdükleri karşısında şoke oldu. Çetenin polis baskınına karşı sokağa gözetleme ekibi kurmuştu. Ama asıl şok fuhuş çetesinin liderleri ortaya çıkınca yaşandı. 

Fuhuş ihbarı üzerine uzun süredir takibe geçen Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Bürosu ekipleri, Kırıkkale Üniversitesi’nin bulunduğu Yahşihan İlçesi, Yenişehir semtinde bir apartmandaki daireye baskın düzenledi. Ekipler, Özbekistan uyruklu 57yaşındakiN.A., adlı kadın, erkek çocukları 32 yaşındaki O.A.ve 30 yaşındaki H.A., gözetleyici konumunda bulunan Kırıkkaleli, 42 yaşındakiY.Y., para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen kadınlardan Özbekistanlı, 40 yaşındaki G.I.ve Kırgızistanlı 30 yaşındaki Z.Z.ile G.H. düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Ahlak Bürosu ekipleri tarafından fuhuş yaptırdıkları ve yaptıkları tespit edilen 7 kişi, ifadelerinden sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkemede hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden anne N.A, çocukları O.A ve H.A., fuhuş yaptırdıkları gerekçesiyle tutuklanarak Keskin Cezaevi’ne gönderildi. Kırgızistanlı G.C. ve Z.Z. ile Özbekistanlı G.I. adlı kadınların sınır dışı edilmesine karar verilirken., Y.Y.adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

DHA

çetesi , kırıkkale , elebaşı , özbek , fuhuş