Fuhuş tuzağı için kendi ailelerinden en güzel kızı seçiyorlarmış !

Adana Emniyet Müdürlüğü son zamanlarda özellikle "fuhuş vaadiyle" yağma olaylarının artması ve vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine asayiş şube müdürlüğüne bağlı yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği ekipleri 3 ay teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 12 Ocak günü operasyon başlatmış 31'i kadın 46 kişiyi gözaltına almıştı. Zanlılar bir hafta boyunca emniyette sorgulanmış ve zanlılardan 28'i kadın 38 kişi tutuklanmış 1'i emniyetten 2'si adliyeden serbest kalmış 5 kişi de ev hapis cezası almıştı. Polis operasyonda, helikopter, drone ve hassas burunlu köpek kullanmış 39 ayrı adrese girmişti.

"Yağmaya en güzel kızları gönderiyorlar"



Polisin yaptığı çalışmada "Cono Aşireti" mensuplarının yağma yapmak için çok ilginç taktikleri başvurduğu da ortaya çıktı. Öncelikle aşiretin yağma için en güzel kızları bizzat babaları ve ya da kocaları tarafından seçildiği belirlendi. Son zamanlarda aşirette güzelliğiyle öne çıkan kadınlar ise Sevilay D.(22), Ceylan G. (21), Naime G. (23), Dilek K. (25), Şeyma G. (19) 14 yaşındaki Ş.D. ve 16 yaşındaki H.O. oldu.



"Fuhuş vaadiyle kandırıp namus meselesi süsüyle yağma"



Aşiretin belirlediği katalog kızlar Adana'nın en işlek bulvarlarında yola çıkıp 7 gün 24 saat yoldan geçen otomobillere özelikle de orta yaşlı erkeklere el kaldırarak durduruyor camı açtırıp fuhuş pazarlığı yaptıktan sonra otomobile biniyor. Daha sonra ise kendi mahalleleri olan Yavuzlar'a doğru götürerek bir süre otomobilde erkeği oyalıyor. Otomobilde rahat edemeyeceğini evde fuhuş yapabileceğini söyleyen kadın mahalleye geldiğinde otomobilden iniyor. Bu sırada otomobili kadının ağabeyi ya da kocası hemen yanına gelip "benim kardeşimle ya da eşimle senin ne eşin var bu bir namus meselesi seni öldüreceğim ya da üstündeki bütün paraları ver" diyerek tehdit ediyor. Eğer vatandaş vermek istemez ise şahsa bıçak ya da silah çekmek suretiyle parasını, cep telefonunu ve değerli eşyalarını alarak kayıplara karışıyorlardı.

"100 erkekten 150 bin lira para 50 bin lira değerinde altın"



Cono aşiretinin katalog kızları bu yöntemle her gün onlarca erkeği yağmaladı. Ancak buna rağmen mağdurların çoğu fuhuş vaadiyle yağmalandıkları için utanarak başvuru yapmadı. Polis bu nedenle bu tür olayları çözmekte zorlandı. Ancak polis yaptığı teknik ve fizik takip sonucunda 100 erkeğin mağdur olduğunu tek tek isim isim belirleyerek başvurularını aldı. Katalog conoların bu erkeklerden 150 bin lira para 50 bin lira değerinde altın aldığı tespit edildi. Paraların ve altınların çoğu da yapılan baskında ele geçirildi.