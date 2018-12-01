MHP 50 adayını daha açıkladı - İşte tam liste
MHP 50 adayını daha açıkladı - İşte tam liste
Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti
Konut ve iş yerinde kira zammı hesabı değişti
Varlık Barışı uygulamasında süre uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasında süre uzatıldı
Ankara'da peşpeşe çok konuşulan 2 istifa birden
Ankara'da peşpeşe çok konuşulan 2 istifa birden
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi ! Yeni bir yağış dalgası daha geliyor !
Meteoroloji'den kritik uyarı geldi ! Yeni bir yağış dalgası daha geliyor !
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlar dikkat
Güvenlik kamerası görüntüsü paylaşanlar dikkat
Araç sahipleri dikkat ! Artık hapis cezası var !
Araç sahipleri dikkat ! Artık hapis cezası var !
George W. Bush hayatını kaybetti
George W. Bush hayatını kaybetti
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Aralık 2018 11:40

Fuhuşa suç üstü: 2'si kadın 8 gözaltı var

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 2 kadın ile 6 erkek suç üstü yakalandı.

Fuhuşa suç üstü: 2'si kadın 8 gözaltı var
A+ A-

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 10 adrese baskın yapıldı. Yapılan operasyonlarda 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların alınan ifadeleri sonrası tespit edilen 1’i Azerbaycan uyruklu 2 erkek şahıs ile 1 kadın şahıs daha gözaltına alındı.

FUHUŞA ZORLAMIŞLAR

Gözaltına alınan şahıslardan 6 erkek ile 2 kadın ifade sonrası serbest bırakılırken, yabancı uyruklu bayanları çeşitli yollardan yurda getirerek kendilerine ait ikametlerde para karşılığı erkeklere pazarlayan ve fuhuş yapmaya zorladıkları iddia edilen E.Y. (48), M.S. (80), M.A.U. (72), F.D. (52) ve H.D. (31) ise tutuklandı. İHA


 

gözaltı , fuhuş , operasyon , balıkesir
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM