Fuhuştan tutuklanan masaj salonu sahibinden pişkin sözler

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş operasyonunda gözaltına alınan masaj salonu sahibi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına ''Lütfen en güzel halimle paylaşın'' dedi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren masaj salonu sahibi N.D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye çıkarılan N.D. basın mensuplarına, "Lütfen en güzel halimle paylaşın" dedi.



N.D. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı.

İHA