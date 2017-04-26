Cep telefonu sahiplerine önemli uyarı
Cep telefonu sahiplerine önemli uyarı
TSK'dan flaş açıklama: PYD havan topuyla saldırdı
TSK'dan flaş açıklama: PYD havan topuyla saldırdı
Hükümetten erken seçim açıklaması
Hükümetten erken seçim açıklaması
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Döviz bir anda çakıldı
Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı ! Döviz bir anda çakıldı
Patronu, çalışanı bu haberi bekliyordu...
Patronu, çalışanı bu haberi bekliyordu...
6 yaşındaki minik, sosyal medyanın yıldızı oldu
6 yaşındaki minik, sosyal medyanın yıldızı oldu
DİSK'ten sürpriz 1 Mayıs kararı: Taksim'e çıkılacak mı ?
DİSK'ten sürpriz 1 Mayıs kararı: Taksim'e çıkılacak mı ?
Maliye'den heyecanlandıran açıklama: Bazı vergiler kalkabilir !
Maliye'den heyecanlandıran açıklama: Bazı vergiler kalkabilir !
  1. 26 Nisan 2017 16:19

Fuhuştan yakalanan şahıs: ''Ne zaman gelmişler evime''

Adana'da polisin fuhuştan yakaladığı şahısın ifadeleri herkesi şaşırttı.

Fuhuştan yakalanan şahıs: ''Ne zaman gelmişler evime''
A+ A-

Adana'da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Adana'da polisin yaptığı fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan ev sahibinin ifadesinde, "Ben bunları tanımıyorum. Dama çıktım evime girmişler, ne zaman gelmişler evime" dediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yıldız A. (36) isimli kadına Mehmet Şirin K. adlı kişinin (38), Ali G.'nin (47) Sarıçam ilçesindeki evinde fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Polis müşteri gibi davranarak Mehmet Şirin K. ile irtibata geçti. Polis, Mehmet Şirin K. ile 120 lira karşılığında anlaşıp belirtilen adrese gitti. Polis gelmeden önce ev sahibi dama çıktı. Polis Mehmet Şirin K.'ye parayı verdikten sonra kimliğini gösterip kadını ve şahsı gözaltına aldı. Polis, sesler üzerine damdan inen ev sahibini de gözaltına aldı.

"Dama çıktım geldim evde bunlar var"

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Yıldız A. ifadesi alındıktan sonra mağdur olduğu için serbest bırakıldı. Ev sahibi Ali G.'nin evinde fuhuş yapıldığından haberi olmadığını söyleyerek, "Ben evin damına çıktım sonra sesler geldi aşağı indim bir baktım bunlar evimde ve polisler gelmiş. Ben evimde fuhuş yapıldığını bilmiyorum, bunları da tanıyorum" dediği öğrenildi.

Zanlı Mehmet Şirin K.'nin ise kadına fuhuş yaptırdığını, Ali G.'ye de evini kullandırdığı için 20 lira verdiğini söylediği belirtildi.

Zanlılar ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Şirin K. tutuklanırken, ev sahibi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 

ev , polis , şahıs , fuhuş