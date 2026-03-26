Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti; rapçi Vahap Canbay'ın ifadesi ortaya çıktı

İstanbul'u sarsan Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde sırlar çözülüyor! Rapçi Vahap Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak için gittiği stüdyo önünde pusuya düşürüldüklerini anlattı. Canbay'ın ifadesine göre; çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler, "Sizi bir daha görmeyeceğim" diyerek ateş açtı.

İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilişkin aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, A.K. ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

Vahap Canbay'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Canbay'ın ifadesinde, "Beyaz giyinimli şahıs benim olduğum kısma gelerek belinden tam rengini hatırlamadığım bir silah çıkartıp cama vurdu sonra kapıyı açtı 'Sizi bir daha görmeyeceğim' diyerek araç içine ateş etti. Biz irkilip kendimizi koruduk. Ateş eden şahıs bir el ateş edip uzaklaştı. Bu sırada Kubilay inlemeye başladı. Ben Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm" dedi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti. Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

'MESAJ ATARAK BENDEN AYRILDI'

Vahap Canbay, "Kubilay Kaan Kundakçı, benim 4 yıllık arkadaşımdır. Kendisi futbolcudur. İlgili araç arkadaşımız E.T.'e aittir. Bu aracı Kubilay Kaan Kundakçı kendisinden ödünç almıştı ve Kubilay'ın kullanımındaydı. Aleyna Kalaycıoğlu benim eski kız arkadaşımdır. Kendisi ile yaklaşık 1.5 yıllık bir ilişkimiz vardır. Kendisi ses sanatçısıdır. Yaklaşık 13 gün kadar önce Aleyna ile ayrıldık. Bu ayrılıkta bir konuşma şeklinde değil bana bir mesaj atarak benden ayrıldı. Bu süreçte kendisi ile ne sözlü nede fiziki bir tartışma yaşamadık. Aramızda herhangi bir husumet veya alacak verecek meselesi yoktur. Bundan 3 ay kadar önce ben, Y.Y. ve Aleyna Kalaycıoğlu, Kemerburgaz'da birlikte ikamet etmeye başladık. Y.Y., ben ve Aleyna'nın müzik prodüktörlüğünü yapmaktadır. 2 hafta kadar önce Aleyna ile ayrılınca bizim yanımızdan ayrıldı. Şuan nerede ikamete eder bilmiyorum. Ben 19.03.2026 günü Aleyna'nın eşyalarını almaya eve bir temizlikçi geldi. Bu gelen kadını tanımıyorum bende numarası da yoktur. Bu kadın yabancı uyrukluydu. Bu eşyaları almaya gelen kadın bana Aleyna'nın A.K. ile ilişkisi olduğunu söyledi. Daha sonra eşyaları alarak evden ayrıldı. Ben bu temizlikçiyi görsem teşhis edemem" dedi.

'ALEYNA İLE BARIŞMAK İÇİN ORADA BEKLEDİM'

Canbay, "Sonrasında Y.Y.'ın, Aleyna ile Ümraniye'de ses kaydı işlemi vardı. Bende bu duyduğum ilişkiyi sormak adına Y.Y.'a 'Bende seninle geleyim, konuşalım' dedim. Bu sırada yanımıza bayram için gelen Kubilay Kaan Kundakçı'da bulunuyordu. Oda Aleyna'yı tanır, 'Bende sizinle geleyim' dedi. 'Hem de Aleyna abla ile konuşurum' dedi. Bunun üzerine Kubilay Kaan Kundakçı'nın kullanımında olan 16

BAM 14 plaka sayılı araçla yola çıkarak 19 Mart saat:18.30-19.00 sıralarında Tatlısu Mahallesi, Sıddık Sokak No:5'in önüne geldik. Aracın şoför mahallinde Kubilay Kaan Kundakçı, sağ ön yolcu koltuğunda ben, arka koltukta ise Y.Y. vardı. Biz stüdyo önüne geldik, Y.Y. kapıyı çaldı ancak Aleyna orada değilmiş. Temizlikçi Y.Y.'ı içeriye almamış akabinde benim köpeğim Mocha'yı içeride görmüş, Aleyna benden ayrılınca benim köpeğimi de alarak gitmişti,. Bende hem köpeği almak hem de Aleyna ile konuşup barışmak için orada beklemeye başladım. Aleyna, köpeği almak için gelince orada konuşmayı düşündüm. Uzun bir müddet bekledik. Bu süreçte Aleyna ile Y.Y. görüntülü konuştu. Burada Aleyna 'Kaydı yüklemedin mi?' diye sordu. Oda 'yüklüyorum' dedi. Bu sırada konuşmaya Aleyna'nın annesi dahil olarak 'Herkes haddini bilecek, Y.Y. herkes haddini bilecek. Sen anladın ne dediğimi' dedi. Burada beni kast ediyordu. Çünkü sevgililik zamanımız da Aleyna'nın annesi beni pek sevmiyordu. Bu konuşmadan sonra bir müddet daha bekledik" dedi.

"SİZİ BİR DAHA GÖRMEYECEM' DİYEREK ARAÇ İÇİNE ATEŞ ETTİ'

Vahap Canbay, "Bu sırada aracımız önüne biri VIP olmak üzere iki araç geldi. Mercedes'ten tahminen sol taraftan inen beyaz giyinimli şahıs benim olduğum kısma gelerek belinden tam rengini hatırlamadığım bir silah çıkartıp cama vurdu sonra kapıyı açtı 'Sizi bir daha görmeyeceğim' diyerek araç içine ateş etti. Biz irkilip kendimizi koruduk. Ateş eden şahıs bir el ateş edip uzaklaştı. Bu sırada Kubilay inlemeye başladı. Ben

Kubilay'ın karın kısmından vurulduğunu gördüm. Hemen kendimce müdahale etmeye başladım. Y.Y., yardım aramaya başladı. Ben ateş eden şahsı tanımıyorum. Daha önce görmedim ancak görsem teşhis edebilirim. Şüpheliler ateş ettikten sonra geldikleri araçlarla uzaklaştılar. Ben bu araçların plakalarını 34 AK olarak gördüm. Sonunda 4 haneli rakam grubu vardı ancak onu hatırlamıyorum. Sonrasında yanımıza polis ve ambulans ekipleri geldi. Kubilayı ambulans alıp götürdü. Bizi de ifade için büronuza getirdiler. Benim husumetli olduğum veya alacak verecek meselemin olduğu bir kimse yoktur. A.K.'nu daha önce görmedim. Bu olayda önümüze gelen araçların yanında olaydan sonra şüphelilerin arkasından bakarken ben arkası dönük bir bayan gördüm. Siyah giyinimliydi ve fiziki olarak Aleyna Kalaycıoğlu'na benziyordu. Konu ile alakalı bildiklerim ve diyeceklerim bundan ibarettir" dedi. (DHA)

 

