Gaizantep'te üvey kardeş dehşeti: Kaldırıldığı hastanede kalp krizinden öldü

Güncelleme:

Gaziantep'te, üvey kardeşi ve beraberindeki 3 kişi tarafından darbedilen Suriyeli kadın, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Evdeki altınları alıp kaçan şüpheliler, gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üvey kardeşi M.V. (35) ve beraberindeki 3 kişi, Suriye uyruklu E.Y.’nin (54) evine girdi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. E.Y. darbedildi, kızı Z.V. (15) ise bacağından bıçaklandı. Evdeki altınları alıp kaçan şüpheliler için komşular durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların müdahalesinin ardından E.Y. ve kızı, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan E.Y., geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Y.’nin cesedi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, M.V. ve beraberindeki şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. 

