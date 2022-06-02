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Galata'da kendini yakan genç hayatını kaybetti

Galata'da kendini yakan genç hayatını kaybetti

İstanbul'da Galata Kulesi Meydanı'nda kendini yakan 28 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Beyoğlu Galata Kulesi Meydanı Büyük Hendek Caddesi üzerinde önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eline plastik bir orak alan 28 yaşındaki Abdullah Cihat Turan P., kıyafetine önce tiner dökmüş ardından da kendini ateşe vermişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayda yanan gence çevredeki esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Müdahalenin ardından ağır yaralı genç yere yığılmıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına almıştı. Gencin vücudunda 2. ve 3. dereceden yanıkları olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenilmişti.

AİLESİNİ ARAYIP “KENDİMİ YAKACAĞIM” DEMİŞ
Olayla ilgili hastanede tedavi devam eden gencin sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, gencin cebinde Konya’dan geliş otobüs bileti olduğunu tespit etmişti. Ayrıca gencin yanan poşetindeki tableti de polis tarafından muhafaza altına alınmıştı. Gencin psikolojik sorunları olduğu ve olaydan önce ailesini arayarak “kendini yakacağım” dediği öğrenildi. Polis olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''Galata'da kendini yakan gence müdahale eden esnaf: ''İlk başta gösteri sandım''Haber

 

İHA

Etiketler galata'da kendini yakan adam
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