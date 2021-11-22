Galatasaray derbisinde gelen son dakika golü can aldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde son dakikalarda gelen gol can aldı. Uzatma dakikalarında gelen galibiyet golünün heyecanına dayanamayan Fenerbahçe taraftarı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk, 6 torun sahibi Ahmet U. (60), dün akşam, taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı futbol karşılaşmasını televizyondan izlemek için yeğeni Ercan U.'ın işlettiği kahvehaneye gitti.

BİR ANDA FENALAŞIP YERE YIĞILDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında takımının attığı golle heyecanlanan U., bir anda fenalaşıp, bulunduğu yere yığıldı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTARILAMADI

U., kahvehanedekiler tarafından ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahmet U., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet U.'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



"AMCAM GOL HEYECANINI KALDIRAMADI"

Ahmet U.´ın yeğeni Ercan U., "3 katlı evinin duvarına Fenerbahçe'nin amblemini ve Türk bayrağı işlemesi yaptıracak kadar fanatik biri taraftardı. Maç çok heyecanlıydı. Maçın uzatmalarında çok sevdiği Fenerbahçe gol atınca, amcam bu heyecanı kaldıramayıp, yere yığıldı. Hastaneye götürdük ancak kurtarılamadı. Acımız büyük" dedi.

Tepeköy Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Malçok da koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan bacanağı U.'ı kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirterek, "Heyecana kalbi dayanmadı" ifadelerini kullandı.