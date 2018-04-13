Galatasaray Lisesi'nde dehşet !

Olay sonrası başındaki bıçakla hastaneye kaldırılan B.'ye doktorlar "Bıçağı çıkarsaydın ölürdün" dedi. Tedavi altına alınan B. yeniden işine dönerken, E. tutuklandı; hakkında savcılık soruşturması ise devam ediyor.

Y.B., Galatasaray Lisesi'nde özel bir güvenlik şirketine bağlı olarak şef konumunda görev yapıyordu. Hamza E. (27) aynı lisede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. E.'nin, başka bir güvenlik görevlisine elindeki makasla saldırdığını öğrendi. Bu olay sonra Y. B.'nin de talebi ile Hamza E.'nin görev yeri değiştirildi. Hamza E. bu kez Galatasaray Üniversitesinde görevlendirildi. İddiaya göre, Hamza E., görev yerinin değiştirilmesi nedeni ile Y. B.'ye husumet besledi.

BEKLEMEDİĞİ BİR ANDA GELDİ

Geçen 20 Şubat günü Y. B. işten çıktı ve Taksim Tepebaşı'nda bulunan İngiliz Konsolosluğu'nun yakınına gelerek araç beklemeye başladı. Tam o esnada Hamza E. hızla Y. B.'ye yaklaştı ve elindeki bıçağı başına sapladı. Hamza E. olaydan sonra kaçtı.

BIÇAĞI ÇIKARSAYDIN ÖLÜRDÜN

Y.B. ise, başına saplanan bıçakla taksiye bindi. Hızla, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan B.'ye doktorlar "Bıçak beyin zarına çok yaklaşmış durumda. Bıçağı çıkarsaydın ölebilirdin" dedi. Tedavi altına alınan Y. B. bir süre sonra taburcu edildi. Evinde tedavi görmeye devam eden Y. B. kısa süre önce yeniden işine döndü.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Olaydan birkaç gün sonra gözaltına alınan Hamza E. ise, çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. E.'nin 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandığı öğrenildi. Tutuklu bulunan Hamza E. hakkında başlatılan savcılık soruşturmasının ise devam ettiği öğrenildi.