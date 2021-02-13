Gara'da teröristlere bir daha daha!

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Irak'ın kuzeyindeki Gara'da devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 2 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyona ilişkin son bilgiyi paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı devam ediyor." denildi.
Açıklamanın devamında, "Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
3 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi" denildi.
2 TERÖRİST SAĞ ELE GEÇİRİLDİ
Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir" denildi.
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