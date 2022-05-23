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Gaspçı yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı

Gaspçı yabancı uyruklu 2 kadın tutuklandı

Samsun'da yabancı uyruklu 2 kadın gasp suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu M.K.A.A.K. (44) darp sonucu yaralanarak Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.K.A.A.K. kendisini yabancı uyruklu 5 kişinin darp ederek 10 bin lira, 600 dolar ve 2 adet cep telefonunu gasp ettiklerini, bulunduğu binanın balkonundan yan binanın balkonuna geçerek kaçtığını söyleyerek polise şikayette bulundu. Polis olayla ilgili Irak uyruklu N.M.S.S. (22) ve D.A.A.A.'yı (28) gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

Etiketler sığınmacı kadın tutuklama gasp darp
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