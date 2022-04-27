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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

"Kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan açılan soruşturma kapsamında Üsküdar'daki evinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Avukatı Emrah Karatay, müvekkili İbrahim Haskoloğlu'nun tahliye edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu sabah saatlerinde Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmıştı.

 

Etiketler İbrahim Haskoloğlu tahliye tutuklama gözaltı
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