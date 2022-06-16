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Gazeteci İnci Hekimoğlu gözaltına alındı

Gazeteci İnci Hekimoğlu gözaltına alındı

Gazeteci İnci Hekimoğlu, bu sabah saat 06.00 sularında İzmir’deki evinde gözaltına alındı.

Gazeteci Altan Sancar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hekimoğlu’nun saat 06.00 sularında gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Sancar, “Gazeteci İnci Hekimoğlu İzmir'deki evinden sabah 6'da gözaltına alındı. 16 gazeteci tutuklandıktan iki saat sonra başka bir gazeteci gözaltına alınıyor...” ifadelerini kullandı.

Etiketler İnci Hekimoğlu gözaltı gözaltına alındı
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