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  4. 06 Haziran 2019 09:13

Gazetecilerin ölümden döndüğü olayda 1 tutuklama

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Göltürkbükü açıklarında gazetecileri taşıyan tekneye çarpan teknenin kaptanı, taksirle yararlanmaya neden olmaktan suçundan tutuklandı.

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Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan bota dün öğle saatlerinde sürat teknesi çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayak bileği kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu.

Olayın ardından tekne ile kaçan kaptan, dün akşam saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine teslim olmuştu.

Gözaltına alınan tekne kaptanı A.S. taksirle yararlanmaya neden olmak suçundan tutuklandı.

Sürat teknesi, gazetecilerin bulunduğu tekneye böyle çarptıSürat teknesi, gazetecilerin bulunduğu tekneye böyle çarptı

 

 

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