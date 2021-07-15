Gaziantep hayvanat bahçesinde dehşet! Kaçan aslan 3 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te kafesini parçalayarak kaçan aslan, 3 bakıcıyı yaraladı. Görgü tanıklarının anlattıkları dehşete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde kafesini parçalayarak kaçan aslan, bakıcılarını yaraladı.

Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi. Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

İlk bilgilere göre, yaralanan 3 bakıcı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan aslan nedeniyle Hayvanat Bahçesi içerisinde panik yaşanırken, kıstırılan aslanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı.

“Yüzü gözü kanlar içindeydi”

Hayvanat bahçesinde gezdikleri sırada aslanın kaçtığını gördüğünü aktaran Mustafa Söylemez adlı vatandaş, “Bir adam koşa koşa geldi önümüze. Yüzü parçalanmıştı. Yüzü kanlar içindeydi. Bize ‘Aslan var, kaçın' dedi. Çocuklarla birlikte kaçtık. O sırada çıkmaz bir tarafa geldik. Bir kapı vardı. O kapıyı kırıp bir odanın içine girdik, kapıyı kapattık. 15 dakika boyunca orada bekledik. Orada bulunan bir kişinin bahçede çalışan tanıdığını aradık. O da aslanın etkisiz hale getirildiğini söyledi. Onu duyunca dışarıya çıktık. Görevliler bize ‘Bu binde bir olacak bir şey, ağaçtan çıkmış' falan dediler. Biz korkuyla dışarıya çıkarken yeni misafir alıyorlardı. Ben kapıya geldiğimde taşkınlık çıkarınca içeriye alımı durdurdular” ifadelerini kullandı.