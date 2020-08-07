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  4. 07 Ağustos 2020 22:34

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralı

Gaziantep’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk olmak üzere toplam 11 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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Gaziantep’te iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep Nurdağı karayolunun 31. Kilometresi Cerityeniyapan mevkiinde, meydana geldi. İddiaya göre, Recep Ö. idaresindeki 46 AC 426 plakalı Tofaş marka otomobil ile Adem A. yönetimindeki 27 AAR 411 plakalı Renault marka otomobil hatalı sollama sonucu kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucu 2 araçta bulunan 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 
İtfaiye ekipleri hurdaya dönen otomobildeki yaralıları kurtarılması için uzun süre uğraştı. Ambulans bekleyen yaralılar sıcaktan etkilenmesin diye vatandaşlar kendilerini gölgelik yaptı.

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trafik , kaza , gaziantep
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