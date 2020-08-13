SON DAKİKA
MUHARREM İNCE: TÜRKİYE BUNA MAHKUM DEĞİLDİR - CANLI İZLE
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Ağustos 2020 09:42

Gaziantep'te 65 yaş üstüne düğünler yasaklandı

Türkiye'de günlük vaka sayıları binin üzerine çıkarken, pek çok kentte koronavirüs tedbirleri yeniden gözden geçirildi. Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımına, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatlerine kısıtlama getirildi.

Gaziantep'te 65 yaş üstüne düğünler yasaklandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Gaziantep'te koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.

Kovid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

18'DEN SONRA PAZARA GİTMELERİ YASAKLANDI

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır.

 Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
gaziantep , düğün , sokağa çıkma yasağı , toplu taşıma , yasak , kısıtlama , semt pazarı , 65 yaş üstü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM