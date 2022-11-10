Gaziantep'te akılalmaz olay: Bina yöneticisinin odasına patlayıcı attı

Gaziantep'te 80 dairelik rezidansta yaşayan U.Y., elektrik meselesi yüzünden gece saatlerinde yöneticiyle tartıştı.

Akıllara durgunluk veren olay, sabaha karşı Güneykent Mahallesi’nde meydana geldi. 80 daireli rezidansta yaşayan U. Y.'nin dairesinde gece elektrik kesildi. Bunun üzerine kartına elektrik yüklemesi yapmak isteyen U. Y. ile ismi öğrenilemeyen bina yöneticisi arasında tartışma yaşandı.

KENDİ HAZIRLADIĞI PATLAYICILARI ATTI

Tartışmanın ardından U. Y., saat 04.00 sıralarında, yönetim ofisinin girişine, kendi hazırladığı 2 el yapımı patlayıcıyı attı. Patlama sesini duyanların ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kimsenin yaralanmadığı olayda yönetim ofisinde ve bina girişinde hasar oluşurken, polis de rezidans yöneticisinin verdiği bilgi doğrultusunda U. Y.’yi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

U. Y.'nin dairesinde yapılan aramada da el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen U. Y.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.