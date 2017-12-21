Gaziantep'te bir binada patlama !

4 katlı binanın zemin zatında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada bazı evlerin camları hasar gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi. Ölü ve yaralanın olmadığı patlamanın nedeni 1 saatlik bir çalışma sonucu netlik kazandı.

Şahinbey ilçesi, Binevler Mahallesi, 70 nolu sokakta saat 23:40 sıralarında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından polis ekipleri patlamanın yaşandığı müştemilat bölümüne girdi.

ÖLÜ VE YARALI YOK

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından olayda ölü ve yaralanın olmadığı tespit edilirken, patlamanın şiddetiyle bazı evlerin camlarının kırıldığı gözlendi. Daha sonra olay yerine bomba uzmanı ekipler çağrıldı.

EL YAPIMI PATLAYICI

Bomba uzamanı ekiplerinin olay yerinde yaptıkları yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu herhangi bir tahrip gücü yüksek patlayıcıya rastlanmadı. Yalnız olay yerinde alüminyum folyo içerisine koli bandı ile sarılmış, bir miktar torpil tozu diye adlandırılan patlayıcı maddeye rastlandığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerin ardından çevrede bulunan güvenlik MOBESE kameraları incelenmeye alındı.

Patlayıcının apartmanın müştemilatına bir ya da birkaç şahıs tarafından atıldığı tahmin ediliyor. Şahsın yakalanması için araştırma ve soruşturma sürüyor.