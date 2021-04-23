  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gaziantep'te doğalgaz bomba gibi patladı!

Gaziantep'te doğalgaz bomba gibi patladı!

Gaziantep’te bir evin doğalgaz tesisatında meydana gelen patlama nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 2 katlı apartmanda meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında iftar yemeğini yiyen Ateş ailesine ait evde gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlamanın ardından aile fertleri kendilerini can havliyle dışarıya atarken evde bulunan eşyalar tutuşmaya başladı.

Patlamanın çıkardığı sesle sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Evde dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis patlamayla ilgili araştırma başlattı.

Etiketler doğalgaz bomba patlama
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vaka sayısı düşüyor! İşte son 24 saatin korona tablosu
NASA'dan olay Türkiye paylaşımı: ''Vay be!''
Korkudan eve gidemeyen kadın, otomobilde yaşıyor
Erdoğan'ın başdanışmanından kripto para açıklaması
Kripto vurguncusunun eski sevgilisi ''tanıdık'' çıktı!
Nihat Hatipoğlu'nu duygulandıran soru! 'Babam Allah'a inanmıyordu cennete gider mi?'
Bakan Soylu'dan flaş ''Thodex'' açıklaması!
Thodex'in kurucusu, MHP'li vekilin oğluyla ortak çıktı
Salgın trajediye dönüştü: Hastane kapılarında ölüyorlar!
Bakan Koca dün bir şey demedi ama... Bilim Kurulu'ndan tam kapanma tavsiyesi!