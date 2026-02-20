  1. Anasayfa
Gaziantep'te gündüz vakti dehşet: Eve girip 2 kadına kabusu yaşattılar

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gündüz vakti hırsızlık yapmak amacıyla bir eve giren şahıslar, kendilerine direnen 2 kadına saldırdı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık amacıyla gündüz vakti bir eve giren şahıslar, evde bulunan ve kendilerine direnen 2 kadına saldırdı. Şüpheli şahıslar tarafından boğulmaya çalışılan E.Y. (52) isimli kadın ağır yaralanırken, darbedilen ve ismi öğrenilemeyen diğer kadın da yaralandı. Olay sonrası şüpheli şahıslar kaçarken, çevredeki diğer vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E. Y. ile diğer yaralı kadın, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden E. Y.'nin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası mahallede geniş güvenlik önlemi alan ve incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

