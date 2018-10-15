SON DAKİKA
PKK İLE BAĞLANTISI OLAN 259 MUHTAR GÖREVDEN ALINDI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 15 Ekim 2018 10:51

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
A+ A-

Leyla Aydın (31) idaresindeki 33 CDK 07 plakalı otomobil, Nizip-Birecik karayolu Dutlu Mahallesi yakınlarında Mehmet Karadeniz’in (62) kullandığı 27 F 5984 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle fıstık bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet Karadeniz (62) ve yanında bulunan Fehile Sinacı (39) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan aynı araçtaki Meliha (61) ve Emine Karadeniz (28) ile Adem (7), Emine Ezgi (2) ve Hamza Sinacı (9) 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları fenalık geçirdi.

Diğer aracın sürücüsü Leyla Aydın, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA

trafik kazası , gaziantep , nizip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM