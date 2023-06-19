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Gaziantep'te korkunç kaza: En az 10 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te korkunç kaza: En az 10 kişi hayatını kaybetti
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BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep'te işçileri taşıyan servisin kaza yaptığını ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, Gaziantep'te işçileri taşıyan servisin kaza yaptığını duyurdu. 

EN AZ 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkmen, en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini de açıkladı. 

 Türkmen yaptığı sosyal medya paylaşımında "Bir saat kadar önce Gaziantep’te bir tır, eski Maraş yolu üzerinde, Başpınar OSB’de çalışan ve yakın köylerde yaşayan işçileri taşıyan servise çarptı ve en az 10 kişinin öldüğü söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler gaziantep kaza trafik kazası işçi
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