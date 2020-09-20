  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 20 Eylül 2020 17:57

Gaziantep'te lüks otomobil başka bir araca çarptı: 3 yaralı

Gaziantep'te lüks otomobil ile bir aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te lüks otomobil başka bir araca çarptı: 3 yaralı
A+ A-

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Nizip karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep istikametinden Nizip istikametine doğru giden Müslim Mert Özyurt idaresindeki 34 RD 7214 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Mehmet A.C. idaresindeki 27 AAN 968 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta bulunan Huri Ç. (45), Sebiha Ç. (12) ve Şeker C. (14) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

trafik kazası , araç , trafik , kaza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM