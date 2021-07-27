Gaziantep'te sokak ortasında dehşete düşüren görüntüler

Gaziantep'te sokak ortasında yaşanan sopalı ve bıçaklı kavganın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

Gaziantep'teki kavgaya ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 5 kişinin sokak ortasında aralarına aldıkları bir kişiyi linç ettiği anlara ilişkin video paylaşım üstüne paylaşım alırken, sosyal medya kullanıcıları kan donduran video üzerinden yaptıkları yorumlarla yaşanan olaya isyan etti.

KADIN SALDIRGANDAN ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ

Birçok sosyal mecrada paylaşılan videoda, 5 kişinin sokak ortasında bir adamı kollarından tutup hareketsiz bıraktıkları ve kaçmasına izin vermedikleri görülüyor. Aralarında bir kadının da bulunduğu gruptan bir kişi şahsın kafasına büyük bir sopayla ağır darbeler indirirken, kadın ise sendeleyen adama bıçakla defalarca saldırıyor. Yaşanan linçin sonunda adamın yerde hareketsiz şekilde kaldığı görülürken, saldırganlar şahsı orada bırakarak başka bir kişiye de taş ve sopalarla saldırmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin gündeme gelmesinden sonra çok sayıda kullanıcı videoyu paylaşarak tepki yorumlarında bulundu. Gaziantep'te saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği iddia edilirken, kan donduran olay ise çeşitli sosyal medya mecralarında bir numaralı gündem haline geldi.