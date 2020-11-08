Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığını saptadığı Güneykent Mahallesindeki bir eve operasyon düzenledi. Evde arama yapan ekipler; 50 kilo 500 gram metamfetamin, 28 bin uyuşturucu hap, 85 gram kokain, 4 hassas terazi, 5 tarihi eser oldukları değerlendirilen sikke ve heykel ile uyuşturucu ticaretinden sağlanan bir miktar para ele geçirdi. Uyuşturucu ve tarihi eserlere el koyan ekipler, evde bulunan 2 kişiyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.
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