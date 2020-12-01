Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Alınan bilgilere göre, Mimar Sinan Mahallesi’nde bir ikamete operasyon düzenleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evde bulunan 3 kişinin üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, evdeki aramalarda ise 38 fişek, 5 kesici alet, 1 hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Tabanca ve diğer malzemelere el koyan ekipler, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
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