Gaziantep'te üzerine kütük düşen işçi hayatını kaybetti

Gaziantep'te tıra kütük yüklerken kütüğün kayarak üzerine düşmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybeden işçinin görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kahreden görüntüler, iş sağlığı ve güvenli önlemlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

Gaziantep'te güvenlik kameraları tarafından kayda alınan bir görüntü izleyenleri kahretti. Görüntülerde tıra kütük yüklediği görülen işçilerden biri, kütüğün aniden kayarak üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.