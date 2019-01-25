AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
AK Partili belediye başkanı adayına saldırı !
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Yunan ve Bulgar turistler o ilimize akın ediyor
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Hackerlerdan e-Devlet tuzağı ! Sosyal medya kullanıcıları dikkat
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Emeklilere ek zam ! Artış ne kadar olacak ?
Meteoroloji'den ''çok kuvvetli sağanak'' uyarısı
Meteoroloji'den ''çok kuvvetli sağanak'' uyarısı
Erdoğan'dan döviz açıklaması: Bu tezgahların hepsini yıktık
Erdoğan'dan döviz açıklaması: Bu tezgahların hepsini yıktık
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Yunanistan onayladı ! Makedonya'nın ismi değişiyor
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
Bu geceye dikkat ! Bakan'dan kritik fırtına uyarısı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 25 Ocak 2019 17:30

Gaziantep'te vahşet ! Suriyeli aile böyle bulundu

Gaziantep'te Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü bulundu, anne ile iki kardeşi ise ağır yaralı halde bulundu.

Gaziantep'te vahşet ! Suriyeli aile böyle bulundu
A+ A-

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Suriyeli ailenin yaşadığı evde bir çocuk ölü, annesi ile iki kardeşi ağır yaralı olarak bulundu. Vatan Mahallesi 7 Nolu Sokak'ta yaşayan Suriyeli aileden uzun süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, evde anne Ayşe Farvati (39) ile çocukları Hanen Elalevi (13), Nur Elnude  Elalevi (11) ve Raman Elalevi'yi (8) hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Hanen Elalevi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Durumu ağır olan anne ve iki çocuğu, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, anne ve çocuklarının başlarına sert bir cisimle vurulduğu belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

AA

gaziantep , şahinbey , cinayet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM