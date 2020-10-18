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  4. 18 Ekim 2020 14:39

Gaziatep'te bir kişi elektrik akımına kapılarak öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yer fıstığı hasadı yapan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Gaziatep'te bir kişi elektrik akımına kapılarak öldü
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Alınan bilgiye göre, Osmaniye'den ilçeye bağlı Elbistanhöyüğü Mahallesi'ne yer fıstığı hasadı yapmak için gelen Erhan Taşar (48), çalıştığı sırada patos makinesiyle yüksek gerilim hattı kablolarının bulunduğu bölgeden geçerken elektrik akımına kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Taşar, buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Taşar'ın cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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