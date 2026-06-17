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Gebze Adliyesi'nde duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı vefat etti

Gebze Adliyesi'nde duruşma sırasında kalp krizi geçiren savcı vefat etti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma esnasında kalp krizi geçiren 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yargı camiasını derin bir üzüntüye boğan ani bir kayıp yaşandı. Gebze Adliyesi'nde görev yapmakta olan 49 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı A.U., mahkeme salonunda görevi başındayken geçirdiği kalp krizi neticesinde yaşamını yitirdi. 

Gebze Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir duruşma esnasında Cumhuriyet Savcısı A.U. aniden fenalaşarak yere yığıldı. Salonda bulunanların hızlı ihbarı üzerine adliyeye derhal acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede duran kalbi yeniden çalıştırılan Savcı A.U., zaman kaybetmeden ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Hastanede uzman hekimler tarafından gerçekleştirilen tüm tıbbi müdahalelere rağmen, 49 yaşındaki savcı kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Gebze Adliyesi'nde Resmi Tören Düzenlenecek

Yargı teşkilatına uzun yıllar hizmet eden Savcı A.U.'ın vefatının ardından adli makamlarca tören programı da netleştirildi. Alınan bilgilere göre, vefat eden savcı için yarın (ertesi gün) sabah saat 10.00'da görev yaptığı Gebze Adliyesi'nde resmi bir cenaze töreni düzenlenecek. Törenin ardından A.U.'ın cenazesinin toprağa verileceği öğrenildi.

DHA / İHA

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Etiketler Gebze Adliyesi savcı kalp krizi Kocaeli asayiş Gebze Fatih Devlet Hastanesi ağır ceza mahkemesi vefat adliye mahkeme duruşma
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