Gebze’de 51 kaçak telefon ele geçirildi

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Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze’de bulunan iki cep telefonu dükkanında incelemede bulundu. Kaçak yollardan ülkemize getirilen cep telefonlarının IMEİ numaraları kopyalanarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Gümrük kaçağı 51 cep telefonuna el konuldu. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
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