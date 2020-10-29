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  4. 29 Ekim 2020 22:55

Gebze’de 51 kaçak telefon ele geçirildi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İMEİ numaraları kopyalanarak piyasaya sürülecek olan 51 cep telefonu ele geçirildi.

Gebze’de 51 kaçak telefon ele geçirildi
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Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gebze’de bulunan iki cep telefonu dükkanında incelemede bulundu. Kaçak yollardan ülkemize getirilen cep telefonlarının IMEİ numaraları kopyalanarak piyasaya sürülmek istendiği belirlendi. Gümrük kaçağı 51 cep telefonuna el konuldu. 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

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