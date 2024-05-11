Gece kulübünde hesap kavgası kanlı bitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir gece kulübünde hesap yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, sabaha karşı Gümbet Mahallesi Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, mekanın işletmecileri ile müşterileri arasında hesap yüzünden kavga çıktı. Gece kulübünden ayrılan müşteriler, bir süre sonra mekanın önüne gelip ateş açtılar. Olayda 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaralılar, özel araçlarla hastaneye kaldırıldı. Silahı ateşleyen müşteriler ise olay yerinden kaçtı.



İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Bel bölgesine isabet eden kurşunla yaralanan O.D. (30), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. D.'nin gece kulübünün animasyon işlerini yaptığı öğrenildi. F.T. ve O.K. isimli yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.



Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis ekiplerince olayın faillerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İHA