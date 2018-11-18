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  4. 18 Kasım 2018 13:26

Gece kulübünde tanışıp evine gitti ! Sonrası korkunç

İstanbul'da Cem B. adlı bir kişi, eğlence mekanında tanıştığı kadını evine çağırıp karnından bıçakladı.

Gece kulübünde tanışıp evine gitti ! Sonrası korkunç
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İstanbul’da Cem B. adlı kişi, evine çağırdığı kadın arkadaşı A.A.'yı karnından bıçakladı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırganın, delil kalmaması için giysilerini çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenildi.

Olay, Cihangir Kılıçali Paşa Mahallesi’nde dün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.A., geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında tanıştığı Cem B.'nin daveti üzerine evine gitti. Cem B., kapıyı açar açmaz, henüz belirlenemeyen bir nedenle kadını karnından ve elinden bıçakladı. Bıçaklandığını ilk anda anlayamayan kadın, karnındaki ıslaklığın kan olduğunu fark edince kendini dışarı attı. Polisi ve sağlık görevlilerini telefonla arayıp haber veren kadın, daha sonra bir yere oturarak eliyle karnına tampon yaptı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Saldırının ardından, üzerine kan sıçrayan giysilerini, delil kalmaması için çamaşır makinesinde yıkadığı öğrenilen Cem B. ise Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü.

DHA

istanbul
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