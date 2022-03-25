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Gece kulübünü çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Gece kulübünü çalışanlarına silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Şişli'deki bir gece kulübünde müşteriler ile çalışanlar arasında kavga çıktı. Kavganın ardından mekandan kovulan 5 kişi, silahla geldikleri gece kulübünde ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay, dün gece saat 03.30 sıralarında, Esentepe Mahallesi’ndeki gece kulübünde meydana geldi. Gece kulübüne gelen 5 kişi ile çalışanları arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 5 kişi, çalışanlar tarafından gece kulübünden çıkarıldı. Bunun üzerine öfkelenen 5 kişi, aldıkları silahlar ile gece kulübüne yeniden geldi. Saldırganlar, gece kulübünde ateş açtı. Açılan ateş sonrası gece kulübü önündeki çalışanlardan Gıyaseddin G. hayatını kaybetti. Gece kulübü çalışanı Sefa Ş. ile Mehmet A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yeri incelemesinde bulundu. Yaşanan olayın ardından 5 şüpheli, olay yerinden kaçtı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. 

DHA

Etiketler şişli gece kulübü silahlı saldırı
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