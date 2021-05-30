  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gece yarısı kahreden haber... Şehidimiz var!

Gece yarısı kahreden haber... Bir evladımız şehit düştü

Gece yarısı kahreden haber... Bir evladımız şehit düştü

İçişleri Bakanlığı "Ağrı Doğubeyazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada 1 jandarma şehit oldu" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz.

 

 

 

Etiketler şehit çatışma aprı eren-15
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte A'dan Z'ye 1 Haziran'da açıklanacak yeni normalleşme kararları
Cem Uzan'ın Galatasaray'da başkanlık için desteklediği isim belli oldu
Altın için beklenmedik tahmin: Alım fırsatı olabilir...
Diriliş Ertuğrul'un Aslıhan Hatun'u Gülsim Ali İlhan'ın yeni aşkı ortaya çıktı
İşte 50 bin lira altında satılan en ucuz ikinci el arabalar
Marmara Denizi'nde korkunç manzara
Kılıçdaroğlu'ndan ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Değeri o kadar
Köprüden intihar edecekti, vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı
Erdoğan'ın gözü önünde oldu! Atatürk'e lanet okudu
Beyazıt Öztürk'ün yeni sevgilisi ifşa oldu