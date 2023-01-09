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Gece yarısı korkunç kaza: 10 yaralı var

Gece yarısı korkunç kaza: 10 yaralı var
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Gaziantep'te gece saatlerinde işçileri taşıyan bir minibüs otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abidin A. idaresindeki işçi servisi, kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 

Etiketler gaziantep kaza trafik kazası yaralı yaralılar
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