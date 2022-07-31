Gece yer altından gelen sesler köylüleri ürkütüyor: Bütün evler sallanıyor

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde 2 haftadan beri gece aniden yer altından gelen ürkütücü sesler köylüleri korkutuyor.

Siirt merkeze bağlı Meydandere köyünde iki haftadan beri gece aniden yer altından gelen sesler köy halkını tedirgin ediyor. Sesin patlama sesini andırdığını söyleyen vatandaşlar, sesin kaynağının bulunması için yardım istiyor.Yer altından gelen seslerin ürkütücü olduğunu ifade eden Meydandere Köyü Muhtarı Necmettin Baykara, yer altından gelen patlama sesi nedeniyle köylülerin geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi.

"2-3 SEFER OLDU, BUNU HERKES DUYUYOR"

Baykara, “Burada iki haftadır bazı sıkıntılar oluyor. Bu sıkıntılar nedeniyle yer altında bir mayın gibi sesler geliyor. Garip sesler. O esnada bütün köy halkı tedirgin oluyor. Bütün evler sallanıyor, o sallantıda bütün köy tedirgin oluyor. Gece yattığım zaman saat 2 civarında bir baktım bir mayın sesi geldi. Bütün köy korkudan kalktı. Bütün köy halkı endişelidir. 2-3 sefer oldu, bunu herkes duyuyor. Bunun neticesini almak istiyoruz neyin nesidir” dedi.

"HERKES BENİM EVİMİN ALTINDAN BU SES GELDİ DİYOR"

Geceleri yer altından çıkan sesler nedeniyle uyuyamadığı için nöbet tuttuğunu söyleyen köy sakinlerinden Sabri Yıldırım, köy kalkının ve kendisinin yer altından gelen sesler nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi. Yıldırım, “72 yaşındayım böyle korkunç bir ses görmemişim. Saat 12.00’de, 01.00’de, 02.00’de böyle derin derin bir ses geliyor. Herkes benim evimin altından bu ses geldi diyor. Herkes evden kaçıp sonra evine bakıyor, evde hiçbir şey yok. O kadar korkunç bir sestir. Gece yatmıyoruz, nöbet tutuyoruz. Köy halkı tedirgindir. Küçük büyük herkes diyor 'Bu ne olacak?' Herkes korkuyor bu derin patlamadan” diye konuştu.

"MİLLET KORKUDAN GECELERİ UYUYAMIYOR"

İbrahim Şen adlı köylü ise, “Gecenin 00.00’da bir patlama sesi geldi. Evler titredi, millet uykudan uyandı, kendilerini dışarı attı. Millet bu ses nedir diye bağırdı. Millet korkudan uyuyamadı. İki kere oldu, millet korkudan geceleri uyuyamıyor. İki kere sallandılar. 170 hane korkudan uyuyamıyor geceleyin. Bu ses yerin altından geliyor. Çok büyük bir ses geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

AFAD'DAN İNCELEME

Yer altından sesler geldiği iddiası üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Siirt'in merkez Meydandere köyünde incelemelerde bulundu. Köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi.

İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:

"Köyün içinde birtakım keşif ve incelemelerde bulunduk. Köyün etrafından özellikle yüksek kesimdeki arazilerde meydana gelebilecek yarılma açılmalar var mı diye jeoloji mühendisleriyle araştırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda hazırlayacağımız jeolojik etüt raporlarını yetkili makamlara ileteceğiz. Köy muhtarının iddia ettiği seslerin nedenini bilmemekteyiz. Bunu ilerleyen zamanlarda tespit edeceğiz."