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Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi

Geçen ay boşanan kadın, eski kocası tarafından katledildi
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İzmir'in Çiğli ilçesinde 45 yaşındaki kadın, haziran ayında boşandığı eski eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 07.30 sıralarında Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. D.A. ile geçen haziran ayında boşandığı eski eşi H.T. arasında tartışma çıktı. T., tartışmanın büyümesi üzerine A.’yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A. ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. T. ise suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı. A. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. A.’nun güzellik merkezi sahibi olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

DHA

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Etiketler izmir Çiğli kadın cinayeti
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