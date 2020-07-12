Geceyarısı acı haber! Sele kapılan bir çocuk öldü

Ağrı’da sağanak nedeniyle merkeze bağlı Dumanlı köyünde meydana gelen sele kapılan bir çocuk kayboldu.

Merkeze 28 kilometre uzaklıktaki Dumanlı köyünde kardeşi Murat Eytemiş (10) ile koyun otlatırken sağanağa yakalanan Ali Osman Eytemiş (12) sel sularına kapıldı.

İhbar üzerine köye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ali Osman Eytemiş’in gözden kaybolduğu alanda ve köydeki dere kenarlarında arama çalışması başlatan ekipler, su birikintilerinin bulunduğu alanları da kontrol ediyor.

Köylülerden Abdulkadir Korkmaz, gazetecilere, derenin, sel sularıyla taştığını ve Eytemiş kardeşlerin köye doğru gelirken Ali Osman’ın suya kapıldığını aktardı.

Ali Osman Eytemiş ile küçükbaş hayvanların da sele kapıldığını belirten Korkmaz, “Murat sürüyle Ali Osman ise arkadan geliyormuş. Murat ağabeyinin olmadığını fark edince durumu gelip köylülere bildirmiş. Hep birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Umarım kısa sürede bulunur” dedi.

AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu Eytemiş’in cesedi, Molla Osman köyü mevkisindeki dere yatağında bulundu. Eytemiş’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.