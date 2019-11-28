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  4. 28 Kasım 2019 09:27

Geceyarısı büyük panik: Bina tahliye edildi, cadde trafiğe kapatıldı

Düzce’de, berber dükkanından sızan doğal gaz paniğe neden olurken, dükkanın bulunduğu binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Sızıntının yaşandığı kombinin devre dışı bırakılıp, gazın tahliye edilmesinin ardından apartman sakinleri evlerine döndü.

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Olay, gece saatlerinde Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı yaya polis devriyeleri, 4 katlı binanın zemin katında bulunan berber dükkanından yoğun şekilde doğal gaz kokusu geldiğini fark etti.

Polis, dükkanın bulunduğu caddeyi trafiğe kapatırken, bina ise tahliye edildi. Bina sakinleri uykudan uyandırılıp tahliye edilince kısa süreli panik yaşandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri doğal gaz dağıtım şirketi görevlilerinin dükkana girmesi için kapıyı açtı. Doğal gaz sızıntısının olduğu kombi devre dışı bırakıldı. Gazın iş yerinden tahliye edilmesi sonrasında bina sakinleri tekrar evlerine döndü.

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