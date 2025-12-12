Gelin altınları alıp kaçtı, damat yıkıldı: ''10 yaşında da çocuğu varmış''

Muğla'da tanıştığı bir kadınla kanunen yasak olmasına rağmen resmi nikah öncesinde dini nikah yapan bir kişi eşinin düğünden 6 gün sonra kendilerine takılan tüm altınları alarak kaçtığını öne sürdü. Talihsiz damadın iddiaları bununla da kalmadı. "Maddiyat önemli değil ama bana hep yalan söylemiş" diyen genç "10 yaşında bir de çocuğu varmış" dedi...

Adanalı genç, Muğla'da tanıştığı kadınla Adana'da düğün yaparak evlendi. Gelin, henüz resmi nikah yapılmadan düğünden 6 gün sonra altınları alarak kaçtı. Gururunun kırıldığını söyleyen genç, "Maddiyat önemli değil ama bana hep yalan söylemiş. 10 yaşında çocuğu varmış, evlenmeden evleneceğiniz kişiyi iyi araştırın" dedi. İddiaların odağındaki gelin ise suçlamaları kabul etmedi.

M.Ç. (27), yaz aylarında otelde çalışmak için Adana'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gitti. Burada çalıştığı otelde S.B. (29) ile tanışan genç görüşmeye başladı. İkili arasındaki bağ her geçen gün derinleşirken S.B., hamile olduğunu söyledi ve M.Ç., genç kız ile evlenmeye karar verdi. Ancak iddiaya göre, S.B.'nin Nisan ayında boşanması sebebiyle 300 günlük yasal süre dolmadığı için çift resmi nikah yapamadı. Adana'ya gelen çift, burada önce dini nikah kıydı, ardından da 29 Kasım'da düğün yaptı. Düğüne ise S.B.'nin ailesinden hiç kimse katılmadı.

S.B., 4 Aralık'ta ise düğünde takılan altınlarının bir kısmını alarak öğle saatlerinde eşi işteyken kimseye haber vermeden evden ayrıldı. Eşinin gittiğini gören M.Ç., S.B.'nin ‘Beni dışladılar' diyerek görüştürmediği ailesine ulaşınca 10 yaşında çocuğu olduğunu da öğrenirken, hamilelik durumunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

"Manevi olarak kaybım çok ağır"

Yaşadığı süreci İhlas Haber Ajansı muhabirine anlatan M.Ç., "Bu şahısla Bodrum'da 14 Eylül'de tanıştık. Ben bunların çete olduğunu, bunların bir oyunun parçası olduğunu düşünüyorum. Düğünü bekledi, düğünden sonra altınların bir kısmını alıp kaçtı. Ben, bu kişinin annesine ulaştım. 10 yaşında bir oğlu olduğunu öğrendim. Maddi kayıp önemli değil ama manevi olarak kaybım çok ağır" dedi.

"Detaylıca kurulmuş bir oyun var"

Başka kişilerinde bu tür tuzaklara düşmemesi için uyarılarda bulunan genç, "Kimse benim gibi böyle tuzağa düşmesin. Gerçekten insanlar evleneceği kişinin e devletine baksın. Acele etmeyin, çok dikkat edin. Ben böyle bir insan olduğunu hiç düşünmedim. Detaylıca kurulmuş bir oyun ve plan var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İHA muhabirinin ulaştığı S.B. ise, "10 yaşında çocuğum olduğunu öğrendi ve kaldıramayacağını söyledi. Düğünde takılan altınlarda sahteydi, ben altın almadım" diyerek hakkındaki iddiaları reddetti.

İHA