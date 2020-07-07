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  4. 07 Temmuz 2020 18:02

Gelin arabası ile arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çevre yolu kavşağında arazi aracı ile gelin arabasının çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı.

Gelin arabası ile arazi aracı çarpıştı: 4 yaralı
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Kaza, Yaşar Kemal Caddesi ile inşaatı devam eden çevre yolu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre düğün hazırlığı yapan gelin ve damadın içerisinde bulunduğu 31 AAK 160 plakalı otomobil cadde üzerinde ilerlerken, çevre yolundan çıkan 31 SR 958 plakalı arazi aracıyla çarpıştı. Araçlar dereye uçtu. Vatandaşların yardımıyla araçlardan çıkartılan gelin ve damat ile 2 kişi, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İsimleri öğrenilemeyen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekici yardımıyla dereden çıkartılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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