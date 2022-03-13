  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki...

Gelin arabasından aldığı 20 TL'yi beğenmeyince ise öyle bir şey yaptı ki...

Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen gelin aracının önünü kesip para isteyen genç, damadın verdiği 20 lirayı beğenmeyince yaklaşık 1 kilometre boyunca otomobilin kaputunda yolculuk yaptı. O anlar damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde meydana geldi. Nikah salonundan çıkan Durdane ile Turgut K. çifti, süslenmiş otomobilleriyle kırmızı ışıkta bekledikleri sırada yanlarına gelen bir kişi para istedi. Turgut K., gence 20 TL para verip, yeşil ışığın yanmasıyla aracını hareket ettirdi. Aldığı parayı beğenmeyen genç, otomobilin kaputuna oturdu. Hareket halindeki otomobilin üzerinde yaklaşık 1 kilometre yolculuk yapan genç, Turgut K.’nin polis merkezine gittiğini anlayınca araçtan inip, kaçtı. O anlar ise damadın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Etiketler gelin arabası adana para damat beğenmedi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeşilçam'ın bir zamanlar en güzeliydi... Havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Yılın aşk bombası patladı! Hande Erçel, Kerem Bürsin'i çabuk unuttu
Yerli otomobil TOGG, ''zorlu sınavı'' geçti! Dikkat çeken ayrıntı
Uzman isim açıkladı: Maske kuralının gevşetilmesi sonrası ortaya çıktı!
Merkez Bankası'nın faiz arttıracak mı ? İşte ekonomistlerin beklentisi
Kar yağışı sonrası İstanbul için bir uyarı daha: Vali Yerliakaya saat verdi
Ege'de peş peşe 2 deprem! Önce İzmir, ardından Muğla sarsıldı!
Yandaş medyanın hedef gösterdiği isim yanıtını düğününde verdi
Şevval Şahin'i uçmak yordu
Yeni yasa hazır! Cezalar yarıya düşecek, açma-kapama bedeli kalkacak