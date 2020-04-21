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  4. 21 Nisan 2020 12:16

Gelininin bindiği taksinin önüne atladı!

İstanbul Sultangazi'de taksinin içindeki kadının gelinin olduğunu öne süren bir kişi taksinin önüne atladı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı.

Gelininin bindiği taksinin önüne atladı!
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Olay, dün Eski Edirne Asfaltı Mescid-i Selam Tramvay Durağı yakınlarında meydana geldi. Adı öğrenilemeyen bir kişi, minibüs beklediği sırada seyir halindeki takside iddiaya göre 2 yıl önce evden kaçan gelinini gördü. Bunun üzerine koşarak taksinin önünü kesen kişi, bir süre taksici ile tartıştı. Önünde yatarak taksinin gitmesine izin vermeyen kişi, trafiğin durmasına neden oldu. Çevredeki vatandaşlar da adamı yolu açması için ikna etmeye çalıştı, sürücüler de kornalara basarak duruma tepki gösterdi. Çevredekiler, bu kişiyi tutarak yolun dışına çıkardı. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. 
 

DHA

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