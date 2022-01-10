Gelir İdaresi Başkanlığı'na ihbar yağıyor!

Gelir İdaresi Başkanlığı Vergi İletişim Merkezi'ne (VİMER) yıllara göre gelen ihbar sayıları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından açıklandı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklanan verilere göre 2017’de 36 bin vergi kaçakçılığı ihbarı yapılırken, 2018’de bu sayı 41 bine çıktı.

Aynı rakam bir yıl sonra 5 bin artarak 46 bini görürken en yüksek ihbar sayısına 2020 yılında 59 bin ile ulaşıldı.

Geçen yıl ise ihbar sayısı 43 binde kaldı.

Ulaşılan en yüksek rakamın tüm dükkan ve restoranların kapalı olduğu pandemi dönemine denk gelmesi ise dikkat çekti.

Milyonlarca insanın gelirden muaf ve işsiz kaldığı dönemde artan ihbar sayıları “iş olmayınca insanlar birbirini mi ihbar etti” sorusunun sorulmasına neden oldu.