Genç anne, 5 yaşındaki çocuğunu boğazını keserek katletti

Güncelleme:

Mersin'de 27 yaşında olduğu öğrenilen bir genç kadın, 5 yaşındaki oğlunun boğazını keserek katletti.

Olay, gece yarısı Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Cinnet getirdiğini iddia edilen R.D., oğlu M.V.K.'nın boğazını kesti. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eve giren ekipler, M.V.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Anne R.D.'yi gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA

