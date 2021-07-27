Genç doktorun kahreden ölümü

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 35 yaşındaki doktor Mert Ş.'nin cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Genç doktorun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Korkuteli- Antalya kara yolunun Tahtalı Beli mevkisinde meydana geldi. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan otomobil, 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada, Ankara'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan E. Ş. ile Mert Ş. yaralandı.

Çevredekiler tarafından araçtan çıkarılan Ş. çifti için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan çiftten Mert Ş., hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Aslıhan E. Ş.'nin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Mert Ş.'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazenin alınması sırasında yakınları gözyaşı döktü. Ş.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

DHA